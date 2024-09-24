ТАСС: оскорбление представителя власти будет грозить лишением свободы

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Уголовное наказание за публичное оскорбление представителя власти в интернете или СМИ может составить до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект поправок к УК РФ, который был разработан главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Данную инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Проект предлагает изложить в новой редакции статью 319 УК РФ, касающуюся ответственности за публичное оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей или в связи с их исполнением. В частности, планируется увеличить штраф за такое преступление до 80 тысяч рублей, срок обязательных работ – до 460 часов, исправительных работ – до двух лет.

Также документ предполагает дополнение статьи новым положением об ответственности за такое же преступление, но сделанное в интернете или СМИ. За это может грозить штраф до миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности до трех лет, обязательные работы до 480 часов, принудительные работы до двух лет либо же лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет или без такового.

Первый кассационный суд общей юрисдикции постановил ранее, что граждане не должны оскорблять друг друга и распространять порочащую информацию при обсуждении проблем в домовых чатах.

В июне против 27-летнего жителя Горловки в ДНР завели уголовное дело из-за его оскорбительных комментариев в соцсети. По данным следствия, с февраля по март мужчина в социальной сети размещал комментарии, содержащие признаки унижения человеческого достоинства к российским гражданам.