Суд запретил россиянам ругаться в групповых чатах домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Граждане не должны оскорблять друг друга и распространять порочащую информацию при обсуждении проблем в домовых чатах, постановил Первый кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела. Об этом пишет "Российская газета".

Инцидент произошел в одном из товариществ собственников жилья (ТСН) в городе Бор Нижегородской области. В общем чате многоквартирного дома поссорились житель и супруги, которые являются сотрудниками ТСН. В переписке первый нецензурно оскорбил супругов, обвинив их в нецелевом расходовании средств.

Последние подали в суд иск о защите чести и достоинства. Оскорбивший людей на суде пояснил, что не хотел никого обидеть, а просто планировал привлечь внимание к проблемам. Суд установил, что мужчина выразил свои мысли в оскорбительной форме, но при этом не представил судебным органам доказательства нецелевого расходования средств из бюджета товарищества.

В итоге с ответчика взыскали 30 и 20 тысяч рублей, а также постановили опубликовать опровержение в общем чате дома. При этом истцы не обязаны доказывать, что прозвучавшие оскорбления являются неправдой, добавили в СМИ. Для иска достаточно всего лишь порочащих честь слов, а доказать их правдивость придется уже ответчику, уточнили там.

При этом, добавили в издании, Пленум Верховного суда РФ разъяснял, что компенсировать моральный вред можно даже в случае оценочных суждений, если они высказывались в оскорбительной форме.

Ранее СКР возбудил уголовное дело против 27-летнего жителя Горловки в ДНР. Его обвинили в том, что с февраля по март 2024 года он размещал в соцсетях комментарии, содержащие признаки унижения человеческого достоинства к российским гражданам.

