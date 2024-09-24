Песков призвал отличать критику в адрес властей от оскорблений

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Необходимо различать конструктивную критику властей и оскорбления. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новый законопроект об уголовном наказании за публичное оскорбление в интернете представителя власти.

Как напомнил пресс-секретарь российского лидера, критика и оскорбление являются разными понятиями. При этом представитель Кремля также отметил, что власть не может и не должна быть свободной от критики.

"Главное, если это критика (со стороны. – Прим. ред.) людей, населения. Потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям ", – сказал Песков, отвечая на вопрос, не расслабит ли подобная инициатива чиновников.

Уголовное наказание за публичное оскорбление представителя власти может составить до двух лет лишения свободы. Соответствующий проект был разработан главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Так, проект предлагает изложить в новой редакции статью 319 УК РФ, которая откосится к ответственности за публичное оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей или в связи с их исполнением. Документ в том числе предполагает дополнение статьи новым положением об ответственности за аналогичное преступление в интернете или СМИ.