Политолог Орлов предложил депутатам дать возможность стать "ближе к народу"

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Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести на законодательном уровне обязанность для представителей всех выборных органов власти регулярно выступать в СМИ, а также на личных встречах с избирателями. Об этом сообщает RT.

Обращение направлено на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, председателя Совфеда Валентины Матвиенко и председателя ЦИК Эллы Памфиловой. По словам политолога, предложение касается депутатов всех уровней, которые нередко забывают про избирателей после дня голосования. Также это относится к губернаторам, мэрам, главам муниципальных образований.

Орлов считает, что эффективным решением проблемы могло бы стать введение для избираемых лиц, кроме президента, обязанности на протяжении всего срока полномочий взаимодействовать с гражданами через СМИ и личные встречи. Это, по его мнению, обеспечит устойчивую связь депутатов с избирателями, повысит информированность граждан о работе народных избранников и заставит парламентариев регулярно появляться в собственном округе, доказывая свою состоятельность.

Как указано в обращении, периодичность выступлений депутатов можно поставить в зависимость от так называемой региональной недели, которую парламентарии должны проводить каждый месяц в своем избирательном округе.

"В случае с представителями исполнительной власти – также закрепить одну неделю в месяц", – добавил Орлов.

Ранее сообщалось, что российское правительство планирует сократить штат территориальных подразделений госорганов на 10% к 1 июля. Реформа может затронуть 400 тысяч человек – более 0,5% занятых в отечественной экономике. Кабмин хочет сделать госслужбу эффективнее, а оплату – более высокой, писали СМИ.