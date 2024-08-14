Глава Минфина Силуанов предложил сократить часть госслужащих и поднять остальным зарплаты

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Минфин РФ предложил сократить количество госслужащих и тем самым поднять зарплаты оставшимся чиновникам. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов во время своего выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

По словам Силуанова, в министерстве не требуется такое количество сотрудников, которое наблюдается сейчас. Однако глава Минфина уточнил, что это сложный вопрос, так как он напрямую касается "конкретных людей и судеб".

"Мы как Минфин всегда выступали за то, что где-то нам, может быть, и не нужно такой большой численности государственного сектора", – цитирует Силуанова РИА Новости.

Глава министерства уточнил, что если сократить госслужащих и работать меньшим числом, то работать придется более производительно.

Ранее Минфин РФ предложил увеличить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО до 18 тысяч рублей. Также министерство хочет выровнять налоговые условия для операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) с операциями с ценными бумагами, однако для этого потребуется определить ставки по НДФЛ в размере не более 15%