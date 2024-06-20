Минфин предложит сохранить прежний НДФЛ в регионах с северными коэффициентами

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Минфин РФ внесет предложения о сохранении текущей ставки НДФЛ в регионах с северными коэффициентами и надбавками ко второму чтению налогового законопроекта в Госдуме. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов во время выступления в ГД.

В Минфине считают максимальную ставку налога на доходы физических лиц в 22% оптимальной. Силуанов отметил, что НДФЛ по ставке 22% – это компромисс, который министерство выработало в ходе подготовки предложений по прогрессии. В этом случае важно "не прятать заработную плату и не уходить в серые конвертные схемы", пишет ТАСС со ссылкой главу Минфина.

Силуанов добавил, что такая прогрессия позволяет обеспечить эту задачу. Предложение министерства обсуждалось с бизнес-объединениями и профсоюзами, ставка в верхней прогрессии 22% была всеми поддержана, заключил глава Минфина.

Ранее комитет КД по бюджету и налогам одобрил проект о донастройке налоговой системы, предполагающий введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Так, для людей с доходами до 2,4 миллиона рублей в год ставка останется на уровне 13%. При зарплате от 2,4 до 5 миллионов рублей налог будет 15%, от 5 до 20 миллионов – 18%, а более 50 миллионов – 22%.

