10 февраля, 18:30Политика
В ГД внесут проект о росте штрафов за несообщение в военкомат о переезде
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Законопроект об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде на более чем 3 месяца без регистрации по месту пребывания внесут в Госдуму на следующей неделе. Об этом рассказал глава комитета нижней палаты парламента по обороне, автор инициативы Андрей Картаполов.
"На следующей неделе будем стараться это сделать", – приводит его слова ТАСС.
Как отметил парламентарий, штрафы, предусмотренные проектом, окажутся "ощутимыми для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка".
Ранее правительство поддержало данный законопроект. При этом в кабмине уточнили, что его необходимо доработать, так как он не в полной мере соответствует положению закона "О воинской обязанности и военной службе". Несоблюдение закона грозит штрафом от 1 до 5 тысяч рублей.
Между тем кабмин упростил выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Теперь им предоставят возможность получить документ в беззаявительном порядке.
Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе специальной военной операции.