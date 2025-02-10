В ГД внесут проект о росте штрафов за несообщение в военкомат о переезде

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Законопроект об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде на более чем 3 месяца без регистрации по месту пребывания внесут в Госдуму на следующей неделе. Об этом рассказал глава комитета нижней палаты парламента по обороне, автор инициативы Андрей Картаполов.

"На следующей неделе будем стараться это сделать", – приводит его слова ТАСС.

Как отметил парламентарий, штрафы, предусмотренные проектом, окажутся "ощутимыми для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка".

Ранее правительство поддержало данный законопроект. При этом в кабмине уточнили, что его необходимо доработать, так как он не в полной мере соответствует положению закона "О воинской обязанности и военной службе". Несоблюдение закона грозит штрафом от 1 до 5 тысяч рублей.

Между тем кабмин упростил выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Теперь им предоставят возможность получить документ в беззаявительном порядке.

Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе специальной военной операции.

