Кабмин поддержал проект об увеличении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

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Российское правительство поддержало законопроект, предполагающий ужесточение административной ответственности за непредоставление информации в военный комиссариат о переезде на срок более 3 месяцев без регистрации по новому месту жительства, пишет ТАСС.

Изменения коснутся КоАП РФ. Автором нововведения выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

При этом в кабмине уточнили, что проект необходимо доработать, так как он не в полной мере соответствует положению закона "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно нынешним нормам, граждане обязаны доложить в письменной форме или через портал госуслуг в военкомат либо в местную администрацию об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, а также сведения о переезде на новое место пребывания, не подтвержденные регистрацией, либо выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в страну.

Несоблюдение закона грозит штрафом от 1 до 5 тысяч рублей. Инициатива предлагает усилить административную ответственность за такие нарушения, но конкретный размер санкций в отзыве не указан.

Между тем кабмин упростил выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Теперь им предоставят возможность получить документ в беззаявительном порядке.

Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе специальной военной операции. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий.