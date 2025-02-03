03 февраля, 14:35Общество
Кабмин поддержал проект об увеличении штрафов за несообщение в военкомат о переезде
Фото: 123RF/izubkov
Российское правительство поддержало законопроект, предполагающий ужесточение административной ответственности за непредоставление информации в военный комиссариат о переезде на срок более 3 месяцев без регистрации по новому месту жительства, пишет ТАСС.
Изменения коснутся КоАП РФ. Автором нововведения выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
При этом в кабмине уточнили, что проект необходимо доработать, так как он не в полной мере соответствует положению закона "О воинской обязанности и военной службе".
Согласно нынешним нормам, граждане обязаны доложить в письменной форме или через портал госуслуг в военкомат либо в местную администрацию об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, а также сведения о переезде на новое место пребывания, не подтвержденные регистрацией, либо выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в страну.
Несоблюдение закона грозит штрафом от 1 до 5 тысяч рублей. Инициатива предлагает усилить административную ответственность за такие нарушения, но конкретный размер санкций в отзыве не указан.
Между тем кабмин упростил выдачу добровольцам удостоверения ветерана боевых действий. Теперь им предоставят возможность получить документ в беззаявительном порядке.
Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе специальной военной операции. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий.
Москвичи активно поддерживают участников специальной военной операции