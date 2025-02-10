Сергей Собянин рассказал о строительстве нового комплекса онкобольницы № 62

Строительство нового лечебно-диагностического комплекса онкологической больницы № 62 в Сколкове завершат через несколько месяцев. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра объекта.

По его словам, шестиэтажный комплекс будет включать в себя несколько отделений. Там будут дневной стационар и кабинеты лучевой и ультразвуковой диагностики. В корпусах также сделают передовые лаборатории и оснащенные современной техникой операционные.



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