Познавательный раздел для детей появился на портале "Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Познавательный портал "Город детям" появился на портале "Наш город". С его помощью юные москвичи узнают о благоустройстве Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Подготовленные ролики расскажут детям, кто такие волонтеры "Нашего города", а комиксы объяснят роль современных технологий, помогающих поддерживать в Москве чистоту и порядок. В разделе также доступны увлекательные задания, книги и игры. Там же можно найти материалы для творчества: раскраску, пазл или конструктор.

Для перехода в детский раздел необходимо на главной странице нажать на кнопку "Город детям" в правом верхнем углу экрана. Он также доступен в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что портал "Наш город" с начала 2024 года помог решить 1,4 миллиона вопросов жителей. С помощью сервиса за день удается обработать в среднем 5,5 тысячи заявок по содержанию домов, парков, дорог, транспорта, городских территорий и прочего. В частности, москвичи с помощью портала решают вопросы с подтоплением дворов после обильных дождей, улучшают транспортную инфраструктуру, сообщая о некорректной работе табло с графиком движения городских электросудов или об отсутствии на остановках указателей с расписанием маршрута, и многое другое.