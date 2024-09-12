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Новости

12 сентября, 07:30

Новости

Собянин: mos.ru – один из самых популярных государственных сайтов в России

Собянин: mos.ru – один из самых популярных государственных сайтов в России

Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

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Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

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Около 16 миллионов москвичей и гостей города пользуются услугами и сервисами, которые предоставляет портал mos.ru. О наиболее популярных из них в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, наиболее востребованными сервисами уже не первый год остаются электронный дневник, медкарта, а также передача показаний счетчиков воды и тепла. Кроме того, москвичи часто пользуются этим ресурсом для вызова мастера на дом, получения помощи от города при переезде и для вывоза ненужных вещей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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