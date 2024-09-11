Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла на 23,7% за неделю

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве увеличилась на 23,7% за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"На 36-й неделе 2024 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная. Отмечается умеренное превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ за счет взрослого населения", – отмечается в сообщении.

Среди детей 0–2 лет показатель заболеваемости вырос на 30,9%, среди детей 3–6 лет – на 44,2%, среди детей 7–14 лет – на 94,4%, а среди взрослого населения старше 15 лет – на 11,3%.

По данным ведомства, в настоящее время эпидемиологическая ситуация контролируется.

5 сентября в Москве началась прививочная кампания против гриппа. Поставить вакцину можно бесплатно в медучреждении по месту прикрепления, а также в мобильных пунктах, которые располагаются рядом с метро, железнодорожными станциями и МЦК.

Между тем прививки от гриппа в России сделали уже более 6,5 миллиона человек. Планируется, что в этом сезоне вакцинацию пройдут до 60% населения.

