Многоуровневая набережная и яхтенная гавань появятся в районе Южного порта

На территории Южного порта появится новая яхтенная гавань на 200 судов с причалом на 50 катеров и многоуровневая набережная, отличительной чертой которой станет парящий на 30-метровой высоте прозрачный ярус.

Еще одной особенностью новой набережной послужит ее расширение за счет понтонов. На них планируют разместить марину, термы на воде, амфитеатр и серф-центр.

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