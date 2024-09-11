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11 сентября, 16:15

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Многоуровневая набережная и яхтенная гавань появятся в районе Южного порта

Многоуровневая набережная и яхтенная гавань появятся в районе Южного порта

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На территории Южного порта появится новая яхтенная гавань на 200 судов с причалом на 50 катеров и многоуровневая набережная, отличительной чертой которой станет парящий на 30-метровой высоте прозрачный ярус.

Еще одной особенностью новой набережной послужит ее расширение за счет понтонов. На них планируют разместить марину, термы на воде, амфитеатр и серф-центр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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