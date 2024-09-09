Более 60 компаний объединились в специальный кластер в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Столичные предприятия увеличивают выпуск оборудования для транспорта. Более 60 компаний объединились в специальный кластер в особой экономической зоне "Технополис "Москва".

В транспортной отрасли в Москве работают уже более 700 производств. На них изготавливают электронику, а также приборы для автомобилей, поездов, грузовой техники и дорожной инфраструктуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.