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Новости

09 сентября, 07:30

Экономика

Более 60 компаний объединились в специальный кластер в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Более 60 компаний объединились в специальный кластер в ОЭЗ "Технополис "Москва"

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Столичные предприятия увеличивают выпуск оборудования для транспорта. Более 60 компаний объединились в специальный кластер в особой экономической зоне "Технополис "Москва".

В транспортной отрасли в Москве работают уже более 700 производств. На них изготавливают электронику, а также приборы для автомобилей, поездов, грузовой техники и дорожной инфраструктуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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