Второй корпус инновационного центра электроники построен в "Технополисе "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Второй корпус инновационного центра электроники возвели на площадке "МИЭТ" ОЭЗ "Технополис "Москва". Здание планируется ввести в эксплуатацию к концу этого года, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя московского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

В центре электроники появятся современные производства и научно-исследовательские лаборатории. Его строительство началось в феврале 2021 года. В то время строители заложили фундамент первого из двух корпусов.

Гарбузов рассказал, что первый 5-этажный корпус центра площадью пять тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в марте прошлого года. Там уже запущено производство печатных плат шестого класса точности мощностью до 300 квадратных метров изделий в месяц.

В качестве основного потребителя продукции выступают отечественные производители радиоэлектронной аппаратуры. Планируется, что в новом 11-этажном корпусе площадью более 20 тысяч "квадратов" появится центр трансфера технологий, лаборатории фундаментальных исследований и инжиниринговые компании. Более того, там откроется центр специализированной подготовки, в котором каждый год смогут проходить практику не меньше 300 студентов НИУ МИЭТ, указал Гарбузов.

В свою очередь, гендиректор ОЭЗ "Технолополис "Москва" Геннадий Дегтев уточнил, что центр электроники позволит открыть больше тысячи рабочих мест. Там появятся опытное производство НИУ МИЭТ – опорного вуза "Технополис Москва" и технологические участки компаний-резидентов: Зеленоградского инновационно-технологического центра, Зеленоградского нанотехнологического центра, завода "Протон", а также другие компании.

По словам Дегтева, инфраструктура площадки "МИЭТ" позволит начать выпускать высокотехнологичную импортозамещающую микроэлектронную продукцию и внедрять научные разработки в серийное производство.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что качеству возведения промышленных городских объектов уделяется особое внимание. Второй корпус центра на всех этапах строительства находился под надзором, всего специалисты провели около 20 выездных проверок. После итоговой проверки получено заключение о соответствии объекта, после чего застройщик в дальнейшем подготовит документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

Инновационный центр электроники привлекает компании тем, что находится в ОЭЗ, соседствует с НИУ МИЭ и ведущими предприятиями электронной промышленности, что поможет создать прочные связи между компаниями.

Проректор по инновационному развитию НИУ МИЭТ Алексей Переверзев прокомментировал, что сотрудничество с "Технололисом "Москва" даст студентам возможность проходить стажировку у лидеров рынка, а лучшим – получать предложения по работе еще во время обучения. Это значительно решает кадровый вопрос в отрасли, которая испытывает дефицит сотрудников разных направлений.

Ранее сообщалось, что столичные производители компьютеров, оптики и электроники за первые шесть месяцев 2024 года увеличили объемы производства почти на 102% при сравнении с таким же периодом 2023-го. Так, выпуск диодов и транзисторов вырос в 1,7 раза, полупроводниковых приборов и их частей – более чем в 2,1 раза, сетевых, звуковых и видеоплат – более чем в 3,7 раза. Более того, московские предприятия почти в 4,7 раза нарастили производство компьютеров и их комплектующих.