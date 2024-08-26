Выпуск компьютеров, оптики и электроники в Москве вырос в 2 раза за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По прошествии первых шести месяцев 2024 года московские производители компьютеров, оптики и электроники нарастили объемы своего производства почти на 102% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Город оказывает поддержку развитию высокотехнологичных и наукоемких отраслей в соответствии с поручением Сергея Собянина, напомнил он. Так, по итогам первого полугодия 2024-го производители сумели увеличить и объем отгруженных товаров. Этот показатель вырос более чем в 1,3 раза, передает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, московские компании успешно разрабатывают и регистрируют патенты, а также работают над внедрением инновационных технологий. В настоящий период в сфере R&D задействованы 300 тысяч жителей города, подчеркнул Ликсутов. При этом аналогичный общероссийский показатель равен 35%.

В натуральном выражении за шесть месяцев выпуск диодов и транзисторов вырос в 1,7 раза. Более чем в 2,1 раза удалось нарастить производство полупроводниковых приборов и их частей, а также более чем в 3,7 раза – сетевых, звуковых и видеоплат. На этом фоне московские производители почти в 4,7 раза нарастили производство компьютеров, их составляющих и принадлежностей к ним. Вместе с тем в 1,5 раза увеличился выпуск электронно-вычислительных и цифровых машин и в 106,5 раза – блоков и частей к ЭВМ.

Положительная динамика была зафиксирована и в выпуске коммуникационной аппаратуры. Количество изготовленной продукции превысило прошлый показатель практически в 6 раз. На этом фоне рост производства устройств охранной или пожарной сигнализации вырос практически на 22%. Вместе с тем более чем на 18% увеличился выпуск инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний.

Город активно работает над созданием благоприятных условий для промышленников. Так, с 2017 года Москва относится к трем российским регионам с наиболее привлекательным инвестиционным климатом, а с 2019-го она находится на первом месте этого рейтинга. В течение последних пяти лет в столице наблюдается двукратный рост инвестиций в основной капитал.

Одним из инструментов поддержки становится предоставление статуса резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Он позволяет предприятиям пользоваться специальным налоговым режимом. Так, они освобождаются от имущественного, земельного и транспортного налогов. При этом ставка налога на прибыль для резидентов снижена до 2%.

"Столица активно реализует кластерный подход в развитии промышленности. Он обеспечивает тесную интеграцию с промышленной инфраструктурой, решает вопросы подготовки кадров, создает отраслевую синергию и повышает конкурентоспособность компаний. Один из таких кластеров – фотоники и микроэлектроники, уже объединил около 60 предприятий", – отметил, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Помимо прочего, московские производители принимают активное участие в развитии безопасного, комфортного, технологичного и экологичного транспорта, выпуская различные комплектующие и устройства. На сегодняшний день около 760 производств изготавливают электронику и приборы для автомобилей, грузовой техники, поездов и прочих транспортных средств, а также дорожной инфраструктуры, рассказал Сергей Собянин.

