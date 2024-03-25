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25 марта, 10:11

Экономика

Спрос россиян на займы для погашения кредитов достиг минимума с 2021 года

Фото: depositphotos/Fascinadora

Доля россиян, которые берут микрозаймы для погашения кредитов, упала до 4,5% в феврале 2024 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Еще в феврале 2021 года число таких россиян составляло 11,9%. В 2022-м и 2023-м годах число составляло 8,6 и 6,7% соответственно.

В компании уверены, что такая динамика обусловлена восстановлением объемов кредитования в РФ. В 2022 году доступность кредитов снизилась, что было связано с повышением ключевой ставки и ужесточением кредитной политики банками.

"В последующие годы сказались изменения в финансовом поведении граждан. После экономического шока в 2022 году при обращении за заемными средствами россияне более взвешенно подходили к оценке своих потребностей и способности соблюдать платежную дисциплину", – сообщил гендиректор компании Александр Пустовит.

Еще одной причиной стало ужесточение требований ЦБ к микрофинансовым организациям. В связи с этим закредитованным россиянам стали чаще отказывать.

Ранее стало известно, что россиянам списали долги на сумму 6,3 миллиарда рублей в рамках процедуры внесудебного банкротства. За время существования процедуры, то есть более чем три года, несостоятельными признали более 18 тысяч человек. Всего было запущено почти 30 тысяч процедур банкротства.

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