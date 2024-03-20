ЦБ разработал проект об обжаловании попадания данных в базу подозрительных операций

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный Банк (ЦБ) России разработал проект указания, который предусматривает возможность граждан обжаловать попадание их реквизитов в базу данных о подозрительных операциях. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Указывается, что для исключения данных из базы подозрительных операций человеку надо обратиться в ЦБ. Регулятор пояснил, что в подобную базу попадают реквизиты мошеннических операций после жалоб клиентов. Благодаря этому банки могут эффективно противодействовать кибермошенникам, говорится в сообщении.

Подать заявление в ЦБ человек может напрямую, на сайте регулятора или через свой банк. Документ предусматривает, что кредитная организация также может самостоятельно, без участия клиента, направить ЦБ мотивированное заявление об исключении из базы. Центробанк рассмотрит обращение в течение 15 рабочих дней и сообщит о принятом решении клиенту или самому банку, написано в публикации.

Отмечается, что при подготовке итогового документа проекта рассмотрят замечания и предложения, которые поступят до 2 апреля 2024 года включительно. Согласно тексту указания, вступление документа в силу намечено на 25 июля текущего года.

Ранее ЦБ предложил финансовым организациям расширить каналы по информированию клиентов о рисках кибермошенничества. Более того, рекомендации касаются последствий вовлечения в вывод и обналичивание похищенных денег. Банкам посоветовали расширить сценарии для бесед сотрудников с клиентами в случае возникновения подозрений, что человек находится под влиянием мошенников.

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