ЦБ и Генпрокуратура хотят запретить рекламу с обещаниями избавить от долгов

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Центробанк и Генпрокуратура России обсуждают поправки в закон "О рекламе" и планируют запретить рекламу "раздолжнителей" – компаний, предлагающих россиянам консультации по личному банкротству или "списанию долгов". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в крупной кредитной организации.

Также о намерении кредиторов решить проблему с "раздолжнителями" рассказал директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. По его словам, есть предложение поправок в закон "О рекламе", которые ограничат подобные рекламные кампании в интернете.

Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявил изданию, что такая инициатива в ведомство не поступала. А если поступит, то служба рассмотрит ее в установленном порядке, добавил он.

ЦБ предупреждал о рисках "раздолжнителей", или "антиколлекторов", еще в 2014 году. Тогда регулятор сообщал, что такие компании часто вводят граждан в заблуждение и нарушают их права. Партнер и руководитель практики "банкротство и суды" юридической компании "Меллинг, Войтишкин и партнеры" Павел Новиков подтвердил, что большинство компаний, обещающих списать долги, действительно действуют недобросовестно. Представитель Центробанка уточнил, что сейчас оказание подобных услуг для россиян не регулируется специальным законодательством.

По информации РБК, банки пытаются ужесточить требования к рекламе "раздолжнителей" как минимум с 2020 года. Сеньковский подчеркнул, что примерно 99% клиентов банкротятся с помощью внешних фирм.

Коллекторская компания АБК в октябре прошлого года оценила, что каждый год граждане отдают "раздолжнителям" около 50 миллиардов рублей. По ее данным, стоимость таких услуг сейчас начинается от 15 тысяч рублей, но может достигать и 300 тысяч.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал изданию, что запрет рекламы услуг "раздолжнителей" законодателями сейчас не обсуждается, однако саму идею банков он поддержал.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране упросят процедуру внесудебного банкротства для пожилых людей и семей с детьми. С его слов, люди смогут через 12 месяцев списать все долги, если сумма таких обязательств не будет превышать один миллион рублей.

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