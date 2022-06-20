Судебные приставы в РФ смогут взыскивать долги в автоматическом режиме

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С 20 июня вступают в силу поправки, касающиеся деятельности Федеральной службы судебных приставов. Изменения подготовлены Минюстом и приняты Госдумой в 2021 году в рамках "Цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов". Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В частности, отдельные решения в рамках исполнительного производства, не требующие личного участия судебного пристава-исполнителя, смогут приниматься в автоматическом режиме.

Кроме того, в автоматическом режиме теперь будут устанавливаться и отменяться различные ограничения в отношении должника, запреты, наложение и снятие арестов, предоставление отсрочки или рассрочки, а также обращения и отмена взыскания на деньги должника, зарплату и иные доходы должника.

Пакет законов о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов был подписан Владимиром Путиным в конце декабря 2021 года.

Согласно новым положениям, наказание предусматривается и для граждан, уплачивающих средства на содержание детей или нетрудоспособных родителей в неполном объеме. Освободиться от ответственности неплательщик может при полном погашении задолженности.

Также сообщалось, что министерство юстиции РФ планирует расширить возможность удаленного участия граждан в уголовных процессах посредством видеоконференцсвязи. Подсудимый и другие участники уголовного процесса смогут участвовать в нем по видеосвязи по ходатайству. Также они получат возможность подавать документы и получать извещения через цифровой портал. Возможность личного участия и получения документов в бумаге также сохранится.

До этого Путин заявил, что граждане России, обращаясь в судебные инстанции, должны рассчитывать на оперативное и справедливое разрешение возникших вопросов. Он отметил, что перед российской судебной системой стоят новые задачи и сложные вызовы, главным из которых является работа в условиях пандемии, которая продолжается уже почти два года.

