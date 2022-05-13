В России хотят упростить дистанционное участие в судах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство юстиции РФ планирует расширить возможность удаленного участия граждан в уголовных процессах посредством видеоконференцсвязи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время видеосвязь в российских судах используется ограниченно. В частности, в некоторых случаях подсудимые участвуют в заседании в режиме онлайн из СИЗО. При этом на стадиях рассмотрения дела по существу и рассмотрения ходатайства о заключении под стражу обязательно личное присутствие.

"Минюстом России разработаны и размещены для общественного обсуждения проекты федеральных законов "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ" и "О внесении изменений в федеральный закон "О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса РФ", которые направлены на расширение возможностей использования технологий удаленного участия в уголовном судопроизводстве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимый и другие участники уголовного процесса смогут участвовать в нем по видеосвязи по ходатайству. Также они получат возможность подавать документы и получать извещения через цифровой портал. Возможность личного участия и получения документов в бумаге также сохранится.

Ранее Владимир Путин заявил, что граждане России, обращаясь в судебные инстанции, должны рассчитывать на оперативное и справедливое разрешение возникших вопросов. Он отметил, что перед российской судебной системой стоят новые задачи и сложные вызовы, главным из которых является работа в условиях пандемии, которая продолжается уже почти два года.