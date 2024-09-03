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03 сентября, 06:30

Экономика

Средняя стоимость аренды "однушек" в Москве выросла до 70 тысяч рублей

Средняя стоимость аренды "однушек" в Москве выросла до 70 тысяч рублей

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В Москве средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выросла до 70 тысяч рублей. По данным риелторов, за год средняя ставка увеличилась на 44% или 22 тысячи рублей.

Теперь арендатору стоит рассчитывать на платеж в 50–80 тысяч в месяц. Таких однокомнатных квартир на рынке недвижимости больше всего. Аналитики полагают, что ставки на аренду продолжат расти до середины сентября, а через полмесяца цены скорректируются, но сильно не упадут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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