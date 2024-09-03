Средняя стоимость аренды "однушек" в Москве выросла до 70 тысяч рублей

В Москве средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выросла до 70 тысяч рублей. По данным риелторов, за год средняя ставка увеличилась на 44% или 22 тысячи рублей.

Теперь арендатору стоит рассчитывать на платеж в 50–80 тысяч в месяц. Таких однокомнатных квартир на рынке недвижимости больше всего. Аналитики полагают, что ставки на аренду продолжат расти до середины сентября, а через полмесяца цены скорректируются, но сильно не упадут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.