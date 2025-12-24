24 декабря, 10:20Транспорт
Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Внуково и Домодедово, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он также подчеркнул, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения действовали с утра среды, 24 декабря. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов.
В ночь на 24 декабря украинские БПЛА попытались атаковать Москву. К настоящему моменту силами ПВО уничтожены три вражеских дрона, отмечал Сергей Собянин.
