Силы ПВО ликвидировали 12 украинских БПЛА над Крымом и Черным морем за 3 часа

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО ликвидировали 12 украинских БПЛА над территорией Крыма и акваторией Черного моря за 3 часа, сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени в понедельник, 22 декабря. При этом 11 дронов было сбито над Крымом и 1 – над Черным морем.

До этого губернатор Севастополя сообщил о ликвидации 8 БПЛА над городом и акваторией Черного моря. По его данным, осколки от одного из сбитых дронов упали в районе улицы Хрусталева.

В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. На место падения фрагментов выезжали оперативные службы.