Жильцов дома в Москве после пожара разместили в центре московского долголетия

Фото: Москва 24

Эвакуированных жильцов после пожара в доме на Пресненском Валу в Москве временно разместили в центре московского долголетия Пресненского района. Об этом сообщил столичный департамент здравоохранения.

В свою очередь, в пресс-службе столичного МЧС опровергли распространяемую в телеграм-каналах информацию о падении человека из окна в ходе ликвидации пожара.

О пожаре в жилом доме стало известно вечером 10 февраля. Огонь охватил лестницу с 1-го по 8-й этаж в подъезде дома. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, спустя время пожарным удалось потушить открытое пламя.

В связи со случившимся движение от улицы Красной Пресни до улицы Ходынской перекрыли в обоих направлениях. Также скорректированы маршруты 418, м32 и м34.

По последним данным, 35 человек были спасены. В оперативных службах добавили, что в ходе тушения пострадал пожарный.

Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.