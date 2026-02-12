Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 10:02

Политика

Мирошник заявил о начале переходного этапа конфликта на Украине

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Денис Бочаров

Конфликт на Украине вступил в переломную фазу из-за вопроса о поддержке Киева и разногласий внутри Евросоюза, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Сейчас мы находимся, возможно, на определенном переломном этапе, который связан в первую очередь со снабжением и содержанием несамостоятельного киевского режима. Его способность к выживанию и продолжению кровопролития напрямую зависит от поддержки в первую очередь Европы", – сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Вместе с тем он обратил внимание на раскол в западных странах и зависимость дальнейшей эскалации от позиции наиболее радикальных членов ЕС, Великобритании и "евротройки", которые оказывают Киеву не только финансовую и военную, но также и дипломатическую поддержку.

В связи с этим дипломат рассматривает военные действия как масштабную шахматную партию.

"За каждым шагом следуют ответные действия. Продолжительность военных действий зависит от возможностей сторон на эти ответные действия", – резюмировал Мирошник.

В конце января Россия, США и Украина провели первый раунд трехсторонних консультаций в Абу-Даби. Вторая встреча состоялась там же в начале февраля. В ее рамках Москва и Киев смогли договориться об обмене 314 военнопленными.

Помимо этого, как выяснили СМИ, стороны обсуждали экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальные аспекты. После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что новый раунд пройдет 17 или 18 февраля. Причем с соответствующей инициативой, по его словам, выступил Вашингтон.

Читайте также


политика

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика