Мирошник заявил о начале переходного этапа конфликта на Украине

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Денис Бочаров

Конфликт на Украине вступил в переломную фазу из-за вопроса о поддержке Киева и разногласий внутри Евросоюза, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Сейчас мы находимся, возможно, на определенном переломном этапе, который связан в первую очередь со снабжением и содержанием несамостоятельного киевского режима. Его способность к выживанию и продолжению кровопролития напрямую зависит от поддержки в первую очередь Европы", – сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Вместе с тем он обратил внимание на раскол в западных странах и зависимость дальнейшей эскалации от позиции наиболее радикальных членов ЕС, Великобритании и "евротройки", которые оказывают Киеву не только финансовую и военную, но также и дипломатическую поддержку.

В связи с этим дипломат рассматривает военные действия как масштабную шахматную партию.

"За каждым шагом следуют ответные действия. Продолжительность военных действий зависит от возможностей сторон на эти ответные действия", – резюмировал Мирошник.

В конце января Россия, США и Украина провели первый раунд трехсторонних консультаций в Абу-Даби. Вторая встреча состоялась там же в начале февраля. В ее рамках Москва и Киев смогли договориться об обмене 314 военнопленными.

Помимо этого, как выяснили СМИ, стороны обсуждали экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальные аспекты. После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что новый раунд пройдет 17 или 18 февраля. Причем с соответствующей инициативой, по его словам, выступил Вашингтон.