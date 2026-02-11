Форма поиска по сайту

11 февраля, 09:47

Политика
Die Welt: Киев намеренно затягивает переговоры, чтобы пережить холода

СМИ рассказали, зачем Киев затягивает переговоры

Фото: ТАСС/АР/Andrew Kravchenko

Украинские власти намеренно затягивают процесс мирного урегулирования конфликта, надеясь пережить холода. Об этом сообщает RT со ссылкой на Die Welt.

"Их позиция такова: в данный момент мир Украине якобы совсем не выгоден, поэтому необходимо пережить суровую зиму – и потом все будет иначе", – сказал корреспондент Кристофер Ваннер.

Второй раунд переговоров РФ, США и Украины прошел в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Основным итогом встречи стало соглашение между Москвой и Киевом об обмене военнопленными.

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что следующие консультации сторон возможны в Соединенных Штатах, однако в Кремле эту информацию опровергли. Точная дата новых переговоров пока не определена.

Песков рассказал, когда пройдет новый раунд переговоров по Украине

