Лавров призвал не принимать восторженно действия Трампа по Украине

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Нельзя восторженно принимать действия американского президента Дональда Трампа, пока мир на Украине не установлен. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп "поставил на место" европейцев, (президента Украины. – Прим. ред.) Владимира Зеленского и требует от них выполнить... Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там", – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что переговоры по урегулированию конфликта продолжаются, впереди большая дистанция.

Второй раунд переговоров России, США и Украины прошел в Абу-Даби 4–5 февраля. Главным итогом встречи стало соглашение между Москвой и Киевом об обмене 314 военнопленными.

После проведенных консультаций Зеленский заявил о возможном проведении следующего раунда переговоров в Соединенных Штатах. Однако в Кремле опровергли эту информацию и уточнили, что точная дата новой встречи не определена.