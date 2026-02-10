Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 08:42

Политика

Лавров призвал не принимать восторженно действия Трампа по Украине

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Нельзя восторженно принимать действия американского президента Дональда Трампа, пока мир на Украине не установлен. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп "поставил на место" европейцев, (президента Украины. – Прим. ред.) Владимира Зеленского и требует от них выполнить... Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там", – сказал министр.

При этом он подчеркнул, что переговоры по урегулированию конфликта продолжаются, впереди большая дистанция.

Второй раунд переговоров России, США и Украины прошел в Абу-Даби 4–5 февраля. Главным итогом встречи стало соглашение между Москвой и Киевом об обмене 314 военнопленными.

После проведенных консультаций Зеленский заявил о возможном проведении следующего раунда переговоров в Соединенных Штатах. Однако в Кремле опровергли эту информацию и уточнили, что точная дата новой встречи не определена.

Песков рассказал, когда пройдет новый раунд переговоров по Украине

Читайте также


политика

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика