Движение городского транспорта скорректировано из-за пожара на Пресненском Валу

Фото: МЧС Москвы

В связи с возгоранием, произошедшим на улице Пресненский Вал, временно скорректированы маршруты 418, м32 и м34. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Транспорт будет следовать в обоих направлениях по улице Малой Грузинской с последующим поворотом направо на улицу Красной Пресни, а далее по установленному маршруту.

В Дептрансе подчеркнули, что будут пропущены остановки "Малая Грузинская", "Большой Тишинский переулок", "улица Климашкина", "Метро Улица 1905 года". Пассажирам рекомендовали внимательно следить за объявлениями водителей.

Вечером 10 февраля в центре Москвы произошел пожар в жилом здании. Огонь распространился по лестничной клетке с 1-го по 8-й этаж одного из подъездов. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара.

На месте ЧП работают бригады скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи. Пресненская межрайонная прокуратура проведет расследование для выяснения причин возгорания.

По последним данным, пожарные спасли 35 человек из горящего дома. За медицинской помощью обратились 8 человек.

В связи с происшествием временно перекрыто движение на участке Пресненского Вала от улица Красной Пресни до улицы Ходынской.