10 февраля, 18:49Происшествия
Площадь пожара в доме в центре Москвы составила 200 квадратных метров
Фото: Москва 24
Площадь пожара в жилом доме на Пресненском Валу в Москве составила 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.
По данным ведомства, в настоящее время проводится ликвидация возгорания в подъезде с 1-го по 8-й этаж. Всего спасены 18 человек.
О пожаре в жилом доме в центре Москвы стало известно вечером 10 февраля. По данным столичного Депздрава, на месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи и ЦЭМП.
Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.
В связи со случившимся движение по Пресненскому Валу от улицы Красной Пресни до улицы Ходынской перекрыли в обоих направлениях. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Машина сгорела на внутренней стороне МКАД