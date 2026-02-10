Площадь пожара в доме в центре Москвы составила 200 квадратных метров

Фото: Москва 24

Площадь пожара в жилом доме на Пресненском Валу в Москве составила 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, в настоящее время проводится ликвидация возгорания в подъезде с 1-го по 8-й этаж. Всего спасены 18 человек.

О пожаре в жилом доме в центре Москвы стало известно вечером 10 февраля. По данным столичного Депздрава, на месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи и ЦЭМП.

Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.

В связи со случившимся движение по Пресненскому Валу от улицы Красной Пресни до улицы Ходынской перекрыли в обоих направлениях. Водителей призвали выбирать пути объезда.