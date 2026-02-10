10 февраля, 18:30Происшествия
13 человек спасены из горящего в центре Москвы дома
В свою очередь, в столичном Депздраве заявили, что на место ЧП прибыли несколько бригад скорой помощи и ЦЭМП. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Пресненская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего, добавили в пресс-службе столичной прокуратуры. Тушение пожара продолжается.
Возгорание произошло в подъезде жилого дома на Пресненском Валу вечером 10 февраля. В оперативных службах рассказали, что огонь охватил лестницу с 1-го по 8-й этаж, задымлены сразу несколько квартир.
Из-за ЧП в настоящее время перекрыто движение транспорта на Пресненском Валу от улицы Красной Пресни до улицы Ходынской в обоих направлениях.