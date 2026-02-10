13 человек спасены из горящего в центре Москвы дома

Пожарные спасли 13 человек из горящего в центре Москвы дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В свою очередь, в столичном Депздраве заявили, что на место ЧП прибыли несколько бригад скорой помощи и ЦЭМП. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Пресненская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего, добавили в пресс-службе столичной прокуратуры. Тушение пожара продолжается.

Возгорание произошло в подъезде жилого дома на Пресненском Валу вечером 10 февраля. В оперативных службах рассказали, что огонь охватил лестницу с 1-го по 8-й этаж, задымлены сразу несколько квартир.

Из-за ЧП в настоящее время перекрыто движение транспорта на Пресненском Валу от улицы Красной Пресни до улицы Ходынской в обоих направлениях.

