Таиланд может сократить туристам безвиз с 60 до 30 дней

Фото: ТАСС/Олег Елков

В Таиланде рассматривается вопрос о сокращении безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней для туристов из 93 государств, включая Россию. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету Bangkok Post.

Постоянный секретарь Минтуризма страны Наттхрия Тхавивонг считает, что изменение не должно повлиять на туризм, поскольку путешественники в среднем не задерживаются в Таиланде более чем на 21 день. Для желающих остаться на более длительный срок есть возможность продления пребывания в обычном порядке.

В январе вступило в силу соглашение между Россией и Мьянмой о взаимной отмене визового режима. Теперь россияне могут въезжать в азиатскую страну и пребывать на ее территории до 30 дней при каждом посещении.

Аналогичные права при посещении России получили граждане Мьянмы. При этом целью въезда в оба государства не должно быть постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения на работу.