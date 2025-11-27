Форма поиска по сайту

27 ноября, 20:49

Кабмин одобрил подписание соглашения о безвизе с Саудовской Аравией

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России одобрило подписание соглашения о взаимной отмене визового режима с Саудовской Аравией. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В настоящее время въезд в Саудовскую Аравию требует от россиян визу. Она оформляется онлайн (e-Visa) или получается по прибытии в аэропорт (Visa on Arrival). За счет этих документов россияне могут находиться в стране до 90 дней. Виза действует в течение года.

"Поручить МИД РФ провести переговоры с саудовской стороной, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", – говорится в постановлении кабмина.

Ранее Россия и Иордания подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Оно вступит в силу с 13 декабря.

Туристы смогут въезжать без визы, если продолжительность пребывания в обеих странах не будет превышать 30 дней. В течение года можно совершить не более 3 таких визитов.

Южная Корея ужесточила правила въезда для российских туристов

