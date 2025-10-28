Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований

Фото: 123RF.com/pradeepkmpk14

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Мьянмы Тан Све подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщает ТАСС.

Также на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске Россия и Мьянма подписали план межмидовских консультаций на 2025–2027 годы.

Ранее стало известно, что Россия планирует отменить визовый режим с Китаем, Малайзией и Саудовской Аравией. Пекин уже ввел пробный безвизовый режим для российских граждан с обычными паспортами с 15 сентября этого года.

В Минэкономразвития отмечали, что Москва ведет работу по отмене визового режима для китайских туристов. Это должно благоприятно сказаться на всем комплексе гуманитарных и экономических связей между двумя странами.

