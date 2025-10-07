Россия отменит визовый режим с тремя странами

Фото: depositphotos/denisismagilov

Россия в ближайшее время планирует ввести безвизовый режим с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к стратегической сессии по развитию туризма в стране.

"Планы и целевые показатели на будущее <…>. Достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время", – отмечается в материалах.

С 15 сентября Пекин ввел пробный безвизовый режим для россиян. Он действует для граждан, имеющих обычные паспорта. Они смогут посещать КНР без оформления визы сроком до 30 дней.

Минэкономразвития отмечало, что Москва в ответ на действия Китая также ведет работу по безвизовому режиму для китайских туристов. Это окажет благоприятный эффект на весь комплекс гуманитарных и экономических связей между двумя странами. Кроме того, Россия предлагает Китаю запустить трансграничные маршруты.

