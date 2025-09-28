Глава Минэкономразвития Решетников: Россия работает над ответной мерой по безвизу для КНР

Фото: 123RF/xcarrot007

В России ведется работа над ответной мерой по безвизовому режиму для китайских туристов. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели.

"Мы видим огромный потенциал сотрудничества, учитывая тесно развивающееся отношения России и Китая на всех уровнях двустороннего и многостороннего взаимодействия", – приводит слова Решетникова РИА Новости.

По его словам, этот ответный шаг окажет благоприятный эффект на весь комплекс гуманитарных и экономических связей между двумя странами. Решетников от имени правительства поблагодарил китайское руководство "за принятие такого важного решения".

Кроме того, Россия предлагает Китаю запустить трансграничные маршруты. Как пояснил Решетников, речь идет о приграничных автомобильных и железнодорожных маршрутах, а также речных круизах.

"Предлагаем включать в программы посещения приграничные города. Там активно развивается инфраструктура и транспортная связанность. Еще одно предложение – запускать трансграничные маршруты", – сказал он.

Глава Минэкономразвития также добавил, что российская сторона рассчитывает на увеличение в четыре раза потока туристов из Китая к 2030 году. В связи с этим китайской стороне предложили нарастить авиасообщение.

Решетников подчеркнул, что Россия создает условия китайским туристам для удобного и надежного бронирования путешествий.

Безвизовый режим с Китаем вступил в силу с 15 сентября. О его введении со стороны Китая стало известно 2 сентября.

Владимир Путин назвал данное решение приятным и неожиданным сюрпризом. Президент России также пообещал дать зеркальный ответна введение безвизового режима. Он пояснил, что отмена виз для россиян коснется жизней сотен тысяч граждан.