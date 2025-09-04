Путин заявил, что Россия ответит зеркально на отмену виз в Китай

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

Это станет зеркальным ответом на введение безвизового режима, который начнет действовать для отправляющихся в Китай россиян с 15 сентября. Он будет распространяться на граждан РФ с обычным загранпаспортом, которые планируют провести в КНР до 30 суток.

Президент РФ добавил, что это стало "очень значимым решением", которое приведет к росту поездок и будет способствовать развитию бизнеса, а также деловых и личных контактов.

Кроме того, Путин попросил передать председателю КНР Си Цзиньпину слова благодарности. Российский лидер пояснил, что отмена виз для россиян носит не рядовой характер и коснется жизней сотен тысяч граждан.

О введении пробного безвизового режима стало известно 2 сентября. Путешествовать без визы россияне смогут до 14 сентября 2026 года.

