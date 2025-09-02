Эксперт Горин: путевка на двоих в Китай обойдется в 250–300 тысяч рублей

Фото: 123RF/maridav

Тур в Китай на неделю на двоих обойдется в среднем в 250–300 тысяч рублей, рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай введет пробный безвизовый режим в отношении граждан России с 15 сентября. Программа будет действовать для россиян, имеющих обычные паспорта, а путешествовать в Китай без визы они смогут до 14 сентября 2026-го.

По словам Горина, Китай и прежде был одним из самых популярных направлений у российских туристов: за первую половину этого года страну посетили уже свыше миллиона граждан РФ.

"По нашим оценкам, отмена визового режима приведет к росту популярности направления на 30–40%", – добавил эксперт.



Дмитрий Горин вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Среди наших туристов очень популярны туры на остров Хайнань. В среднем турпакет на двоих на неделю обойдется в 250–300 тысяч рублей, включая перелет.

В целом же цены самые разнообразные, вариантов немало и многое зависит от категории гостиницы и наполняемости экскурсионной программы.

"Кстати, программу советую составить заранее и оплатить еще до перелета. Потому что, во-первых, Китай – популярное направление не только у российских туристов, так что при покупке день в день билетов на экскурсии может просто не хватить. Во-вторых, карты российских банков в Китае не работают, поэтому проще все максимально оплатить заранее из России", – отметил Горин.

Ранее юрист Илья Русяев напомнил, что загранпаспорт признается недействительным и считается непригодным для удостоверения личности за рубежом, если часть его реквизитов утратила читаемость или фотография стала нечеткой. Также важно заменить документ при существенном изменении внешности, например в результате операции на лице или после травмы.