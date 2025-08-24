Турэскперт Васильева назвала лучшие места для экскурсий с археологическими раскопками

Чтобы найти древнего трилобита, совсем необязательно быть археологом – достаточно забронировать тур у компаний, которые занимаются палеонтологическим туризмом, или записаться волонтером в экспедицию. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает о лучших местах, где можно заняться раскопками.

Псков

В окрестностях города до сих пор регулярно ведутся археологические раскопки. Туристы тоже могут приехать и поучаствовать. Для этого их собирают в группу (не более шести человек), рассказывают, как правильно пользоваться инструментами (лопатой, кисточкой и совочком), а потом отправляют на раскопки. После чего желающие даже могут поработать в камеральной лаборатории, где чистят и регистрируют найденные артефакты. А небольшой сувенир, например кусочек керамики, не представляющий исторической ценности, разрешают забрать с собой.

Однако есть важная тонкость: экскурсии в Пскове проводятся только тогда, когда в городе есть действующий археологический раскоп. Например, до 1 сентября 2025 года таких экскурсий не проводят.

Как добраться и сколько стоит: ночной поезд до Пскова – от 12 часов в пути и от 2 400 рублей за билет в одну сторону; стоимость экскурсии – от 2 475 рублей за группу до шести человек.

Ярославская область

На берегу Рыбинского водохранилища в районе села Глебово до сих пор можно найти крупные аммониты, причем некоторые достигают полуметра в диаметре. Погулять по Рыбинску и найти подарок из прошлого можно в рамках короткого тура выходного дня. Экскурсии отправляются на автобусе из Москвы, сопровождать и рассказывать об окаменелостях будет профессиональный палеонтолог.

Как добраться и сколько стоит: стоимость тура выходного дня – 17 500 рублей с человека (проезд из Москвы, питание и проживание в гостинице включены).

Москва и Санкт-Петербург

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Однодневные экскурсии также организуют по карьерам в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга. Так, на Дмитровском можно найти палеозойские кораллы и аммониты, под Коломной, если повезет, – зубы палеозойских акул, а в Путилово – древнего трилобита, головоногого моллюска и, не исключено, древних иглокожих.

Экскурсии проходят в сопровождении профессионального геолога и/или научных сотрудников музеев. Организаторы дают стопроцентную гарантию, что вы обязательно что-нибудь отыщите, а находки разрешают забрать с собой. Однако если у вас в руках окажется особо ценный образец, то его могут попросить отдать на исследование.

Как добраться и сколько стоит: однодневная экскурсия с поисками древних артефактов начинается от 2 000 рублей с человека (трансфер из Санкт-Петербурга или Москвы включен).

Северный Кавказ

По Северному Кавказу можно отправиться туристом в целую палеонтологическую экспедицию. Здесь на Аммонитовых ручьях близ Пятигорска можно отыскать аммониты юрского и мелового периодов, а неподалеку от поселка Курджиново – находки, которым около 185 миллионов лет. Кроме них есть еще и разные минералы – гранат, змеевик, слюда и другое. Древности разрешат забрать с собой.

Такая экспедиция длится неделю, никакой особенной подготовки не требуется, даже физической, достаточно быть старше 10 лет. А вот координаты мест раскопок публиковать где бы то ни было запрещается.

Как добраться и сколько стоит: тур начинается в Минеральных водах, перелет из Москвы – около трех часов в одну сторону и от 10 тысяч рублей за билеты туда и обратно; стоимость тура – 65 тысяч рублей с человека.

Ульяновская область

К северу от Ульяновская расположен геопарк "Ундория", где река Волга подмывает пласты осадочных пород и выносит на поверхность останки древних рептилий – ихтиозавров, плезиозавров и плиозавров. Здесь палеонтологи до сих пор находят их позвонки, раковины аммонитов, останки древних моллюсков и многое другое. Для туристов есть несколько маршрутов, однако те, что предполагают поиски окаменелостей, в основном сложные, так как нужно ходить по навесным лестницам, крутым осыпям склонов. Есть однодневные экскурсии и также экспедиции на несколько дней, и те, и другие начинаются у Ундоровского палеонтологического музея.

Как добраться и сколько стоит: взрослый билет на однодневную экскурсию с раскопками – 400 рублей, минимальная сумма за услуги экскурсовода с группы – 3 500 рублей, трансфер из города до музея и обратно – 260 рублей с человека и минимум 3 100 рублей на всех. Можно доехать самостоятельно: из Ульяновска до села Ундоры около 40 километров, дорога на автобусе займет час-полтора, билет – от 154 рублей в одну сторону. Трехдневная экспедиция из Ульяновска с питанием, проживанием и сопровождением гида – 36 тысяч рублей, перелет до Ульяновска – около 1,5 часов в одну сторону и от 7 500 рублей за билеты туда и обратно.

Волонтерство

Волонтерские программы в археологических экспедициях предполагают поиск уже следов древних людей, а не окаменелостей вымерших животных. Это уже не просто путешествие и развлечение, а труд, местами довольно тяжелый и ответственный. Зато полное погружение в работу археолога гарантировано.

Регулярно набирает волонтеров Институт археологии РАН, на их сайте можно следить за набором волонтером в будущие экспедиции и почитать о завершенных. Также регулярно нужны волонтеры фонду "Археология" – нужно заполнить анкету на сайте и ждать приглашения. Работа неоплачиваемая, физическая, но посильная любому человеку без проблем со здоровьем. Условия могут варьироваться: где-то волонтерам обеспечивают бесплатное жилье (обычно в палатках) и питание, где-то берут взнос (как правило, небольшой). Проезд до места раскопок у большинства организаторов за свой счет, но некоторые могут предложить частичную компенсацию.

