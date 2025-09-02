Китай введет безвизовый режим для россиян с 15 сентября

Фото: ТАСС/VCG/Visual China Group/Huang Shenglin

Китай введет пробный безвизовый режим в отношении граждан России с 15 сентября. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, слова которого приводит РИА Новости.

Программа будет действовать для россиян, имеющих обычные паспорта. Путешествовать в Китай без визы они смогут до 14 сентября 2026 года.

Введение безвизового режима может поспособствовать увеличению туристического потока из РФ в КНР на 30–40%, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС.

По его словам, данное решение окажет более значительное влияние, чем ожидалось. Это связано с тем, что Китай уже демонстрирует устойчивый рост числа российских туристов и деловых путешественников.

Ранее Словакия возобновила выдачу россиянам туристических виз. Документы на оформление можно подать в Москве или Санкт- Петербурге.

Ограничения действовали с 2022 года. Тогда республика, как и другие страны Евросоюза, прекратила выдачу виз россиянам с целью туризма.

Кроме того, Россия подписала соглашение о взаимной отмене визовых требований с Иорданией. Туристам не нужна виза, если они приезжают в страну меньше чем на 30 дней. Однако в год таких поездок может быть не более трех.

