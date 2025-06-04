Гвинея может стать безвизовой для россиян

Фото: depositphotos/ead72

Власти Гвинеи могут ввести безвизовый режим для граждан России при увеличении туристического потока. Об этом рассказал российский посол в Гвинее Алексей Попов.

Он сообщил, что на сегодняшний день между РФ и Гвинеей действует двустороннее соглашение, по которому представители обеих стран летают друг к другу без виз по дипломатическим и служебным паспортам.

"Конечно, при увеличении потока наших туристов есть реальная возможность договориться о безвизовых полетах, пребывании здесь первоначально, может быть, на какой-то ограниченный срок, а потом более длительный", – цитирует дипломата ТАСС.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее одобрил представленный российским МИД проект соглашения с Оманом, по которому будут взаимно отменены визовые требования. Вместе с тем российский МИД должен будет провести переговоры с оманской стороной для достижения договоренностей.

Стоимость проживания в отелях, которые расположены в пяти безвизовых для граждан РФ странах, превысила инфляционные значения, которые по итогам марта составили 10,34%. К примеру, в Египте средняя стоимость ночи в гостинице на весенне-летний период достигает 10,6 тысячи рублей.