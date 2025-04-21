Отели в безвизовых для россиян странах резко подорожали

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Стоимость проживания в отелях, которые расположены в пяти безвизовых для граждан РФ странах, превысила инфляционные значения, которые по итогам марта составили 10,34%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соответствующее исследование одного из сервисов онлайн-бронирования отелей и апартаментов.

Согласно данным сервиса, в Египте средняя стоимость ночи в гостинице на весенне-летний период достигает 10,6 тысячи рублей. Таким образом, цена проживания в египетских отелях выросла на 19% за год.

В Белоруссии средняя стоимость ночи в гостинице составила 6,9 тысячи рублей, то есть по сравнению с прошлым годом показатели выросли на 15%. При этом цена проживания во вьетнамских отелях превысила 5,8 тысячи рублей (+ 14%).

В Таиланде и Малайзии стоимость ночи в гостиницах выросла на 12% за год, составив 8,5 тысячи рублей и 8,4 тысячи рублей соответственно, а цена проживания в индонезийском отеле достигает 9,1 тысячи рублей (+11%).

По мнению экспертов, стоимость проживания в гостиницах в данных странах выросла из-за колебания валютных курсов и увеличения туристического потока. Также на это повлияли внутренние экономические процессы в безвизовых для россиян государствах, включая инфляцию и рост операционных расходов отелей.

Между тем в первой половине мая россияне планируют более 3 миллионов туристических поездок по стране. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в этом году россияне чаще всего выбирают для отдыха Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье, Крым и Калининградскую область.

