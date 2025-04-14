АТОР: в первой половине мая россияне планируют совершить 3 млн поездок по стране

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В первой половине мая россияне планируют более 3 миллионов туристических поездок по стране. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Организация отмечает, что турпоток на майские праздники вырос примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По данным АТОР, в этом году россияне чаще всего выбирают для отдыха Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье, Крым и Калининградскую область.

Ранее сообщалось, что бронирования в Крыму на майские праздники выросли среди москвичей на 60% по сравнению с 2024 годом. В целом жители Москвы стали на 5% чаще выбирать путешествия по России.

Кроме того, между Москвой и Санкт-Петербургом с 29 апреля по 12 мая запланировано введение 46 дополнительных поездов дальнего следования.