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14 апреля, 12:38

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АТОР: в первой половине мая россияне планируют совершить 3 млн поездок по стране

АТОР ожидает 3 млн внутренних поездок россиян

Фото: 123RF/kirillk

В первой половине мая россияне планируют более 3 миллионов туристических поездок по стране. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Организация отмечает, что турпоток на майские праздники вырос примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По данным АТОР, в этом году россияне чаще всего выбирают для отдыха Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье, Крым и Калининградскую область.

Ранее сообщалось, что бронирования в Крыму на майские праздники выросли среди москвичей на 60% по сравнению с 2024 годом. В целом жители Москвы стали на 5% чаще выбирать путешествия по России.

Кроме того, между Москвой и Санкт-Петербургом с 29 апреля по 12 мая запланировано введение 46 дополнительных поездов дальнего следования.

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