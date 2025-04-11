Директор по персоналу Санина: майские праздники можно увеличить, взяв трехдневный отпуск

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Россияне могут увеличить число выходных в майские праздники, взяв отпуск с 28 по 30 апреля, передает слова директора по персоналу Юлии Саниной RT.

Эксперт пояснила, что при расчете отпускных работодатель опирается на стоимость одного рабочего дня сотрудника, отметив, что показатель стоимости одного дня учитывает только рабочие дни, а средний дневной заработок рассчитывается с учетом всех дней в году.

"В 2025 году одним из самых выгодных месяцев для отпуска стал апрель. В нем 22 рабочих дня", – подчеркнула Санина.

Также специалист считает, что увеличить число выходных дней можно, взяв отпуск с 5 по 7 мая. Однако такой вариант менее выгоден в деньгах, потому что в мае всего 18 рабочих дней, но в таком случае отдыхать работник будет 11 дней, с 1 по 11 мая, добавила она.

Ранее в Госдуме напомнили, что выход на пенсию позже срока может увеличить выплаты почти вдвое. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, отсрочка выхода на заслуженный отдых на несколько лет может увеличить размер начислений. Это допустимо в ситуациях, когда при достижении пенсионного возраста люди все еще чувствуют в себе силы и желание работать дальше.