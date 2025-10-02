Детям потребуется загранпаспорт для поездок в Абхазию и Белоруссию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Загранпаспорт потребуется детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию с 20 января 2026 года. Об этом сообщается в телеграм-канале миграционной службы МВД России.

Отмечается, что правило будет действовать вне зависимости от того, с кем ребенок путешествует – с родителями или сопровождающими лицами. При этом детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам по-прежнему разрешен въезд в эти страны по внутреннему российскому паспорту.

Дети, выехавшие в указанные страны по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться в Россию, используя этот документ.

В МВД советуют родителям заранее оформить заграничный паспорт, чтобы избежать трудностей при выезде.

