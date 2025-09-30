30 сентября, 16:58Политика
Захарова прокомментировала закрытие визовых центров Чехии в России
Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "безумной новеллой" закрытие визовых центров Чехии в стране.
"Это какая-то очередная безумная новелла, которую разработала официальная Прага. Мы видели пока это только в новостях", – сказала дипломат в беседе с Москвой 24.
По ее словам, МИД изучит вопрос и позже даст подробный комментарий.
Ранее сайт VFS Global сообщил о том, что визовые центры Чехии в России прекращают свою работу с 30 сентября. Теперь для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз гражданам нужно будет обращаться в консульский отдел посольства республики в Москве.
При этом до этого правительство Чехии запретило въезд в страну неаккредитованным российским дипломатам. Глава МИД страны Ян Липавский, по инициативе которого был введен запрет, уточнил, что мера коснулась и международных аэропортов.
