Пять стран ЕС заблокировали предложение об ограничении выдачи виз россиянам

Фото: depositphotos/Mind-Map

Несколько стран Евросоюза заблокировали инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая предложила ограничить выдачу виз для россиян. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на греческий портал Pronews.

В список стран, которые не поддержали данную идею, вошли Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия. При этом Кипр, 10% населения которого имеет российский паспорт, не выступил против этой инициативы.

Портал отметил, что вышеперечисленные страны сильно зависят от большого турпотока. В частности, издание привело в пример Финляндию, которая ограничила въезд для российских граждан, а теперь несет серьезные убытки из-за своего решения. По этой причине часть финского бизнеса уже обанкротилась.

СМИ обратило внимание, что если Греция поддержит предложение главы ЕК, то вместе с туризмом может быть уничтожена и русская община, так как ее представителям перестанут выдавать долгосрочные визы.

При этом журналисты предполагают, что Россия может принять аналогичные меры в отношении греческой стороны. Это, по их мнению, приведет к еще большему падению экспорта.

В свою очередь, президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда", что в настоящее время массовых поездок россиян в страны Евросоюза не наблюдается.

По его словам, те, кто приезжает туда, отправляются на лечение. Кроме того, у многих есть недвижимость за границей, что позволяет получить визу. Также некоторые имеют вид на жительство или второе гражданство.

"На сегодняшний день ни один из крупных туроператоров, или нишевых, или многофункциональных, многопрофильных туроператоров не организовывают пакетные туры в Европу с гарантией получения визы", – добавил Голов.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия может ввести дополнительные ограничения на выдачу туристических виз россиянам. Помимо этого, глава МИД Чехии Ян Липавский заявлял, что дипломатам из России могут запретить передвижение внутри Шенгенской зоны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя эту информацию, подчеркнула, что дипломаты ЕС будут "подседланы и стреножены", если введут подобный запрет. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик предположил, что отказ стран Евросоюза в выдаче виз россиянам приведет к убыткам для них самих.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отметил, что данная инициатива в случае ее принятия не станет неожиданностью, так как многие государства уже не выдают шенгенские визы и не разрешают первичный въезд россиянам. К таким государствам он отнес Латвию, Эстонию, Чехию, Бельгию и Польшу.

При этом чешский депутат в Европарламенте Томаш Здеховски назвал маловероятным в ближайшем будущем сценарий, при котором ЕС решится ввести полный запрет на выдачу российских туристических виз.

