Германия ужесточила критерии выдачи виз для россиян

Фото: Агентство "Москва"/Александра Евич

Германия ужесточила критерии выдачи национальных и шенгенских виз для россиян. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на посольство ФРГ в Москве.

В диппредставительстве пояснили, что в связи с боевыми действиями на Украине "возникают повышенные риски безопасности для ЕС".

"Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений", – заявили в посольстве Германии.

Ранее генконсульство Испании в Москве временно перестало принимать заявления на визы "по техническим причинам". При этом сроки действия ограничений в генеральном консульстве не уточнили.

До этого зарубежные СМИ писали , что Еврокомиссия рассматривает возможность введения дополнительных ограничений на выдачу туристических виз российским гражданам.

Более того, российским дипломатам могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны. Предполагается, что мера может войти в 19-й пакет санкций против России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя это заявление, сказала, что дипломаты Евросоюза будут "подседланы и стреножены", если этот запрет введут.