ЕС примет 19-й пакет антироссийских санкций в сентябре

Фото: depositphotos/ginasanders

Евросоюз (ЕС) хочет принять 19-й пакет антироссийских санкций в начале сентября. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает ТАСС.

Она уточнила, что страны ЕС будут и дальше применять дипломатические и экономические меры воздействия на РФ, пока боевые действия продолжаются.

Вместе с тем глава ЕК отметила, что Брюссель продолжит настаивать на мире на Украине "через силу", который должен быть достигнуть с соблюдением территориальной целостности государства. По ее словам, границы "не могут быть изменены силой", а все вопросы, касающиеся территорий, могут быть решены только Киевом.

В середине июля в силу вступил 18-й пакет санкционных мер ЕС против России. В него вошли снижение "потолка цен" на нефть до 47,6 доллара за баррель, а также различные ограничения против 105 перевозящих ее танкеров. Кроме того, был наложен запрет на любые транзакции, связанные с "Северными потоками".

Ранее стало известно, что страны ЕС готовы продолжать давление на Россию и ужесточать санкции. По словам лидеров государств, давление будет продолжаться, пока не будет достигнут "справедливый и прочный мир".