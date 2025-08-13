Минфин США исключил из-под санкций операции с Россией до 20 августа

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

США разрешили до 20 августа все операции, запрещенные в рамках антироссийских санкций, которые необходимы для организации саммита Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на Аляске.

"Все операции, запрещенные санкциями в отношении вредоносной иностранной деятельности, санкциями в отношении Украины/России <...> разрешены до 00:01 по восточному времени (07:01 по московскому. – Прим. ред.) 20 августа 2025 года", – указано в сообщении Минфина США.

Путин и Трамп проведут встречу 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. Они планируют обсудить пути урегулирования украинского конфликта. Цель саммита, как указали в Белом доме, – лучше понять позицию Москвы для достижения мира.

По словам американского лидера, после этого мероприятия есть шанс на вторую встречу. Он заявил, что хотел бы "сделать это почти сразу же".

При этом Трамп пригрозил России "серьезными последствиями", если на саммите не получится достичь каких-либо договоренностей по конфликту на Украине.